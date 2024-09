Az Alsó-Ausztriában kialakult drámai helyzetre való tekintettel a tűzoltók a saját régiójukon kívül is nagy hajlandóságot mutatnak a segítségnyújtásra. Prünner szerint néhány tűzoltó még szabadságot is vesz ki munkahelyén, hogy segíthessen. A keddi nap folyamán eldől, hogy a mentőszolgálatok szerdán is utaznak-e Alsó-Ausztriába.

Bécs

Bécsben az éjszaka folyamán enyhült az árvízhelyzet: A vízszintek csökkentek, és a Bécs folyó mentén, Penzingben megkezdődtek az első takarítási munkálatok. A Wiener Linien megkezdte az árvízvédelmi védművek lebontását is. Az azonban még nem világos, hogy a részben lezárt U2, U3, U4 és U6 metróvonalak mikor közlekedhetnek ismét zavartalanul.

Bár a Duna vízállása Bécsnél még mindig alig hét méter alatt volt, a bécsi vízügyi hatóságok szerint a következő két napban nem változik a helyzet, mivel időbe telik, amíg a vízszint lecsökken. A Duna azonban nem jelent veszélyt Bécsre.

Bár a helyzet enyhült, az árvíz következményei még mindig érezhetőek Bécsben: a város parkjai továbbra is zárva vannak. A talaj felázott, és bármikor kidőlhetnek a fák.

Burgenland

A Lajta mentén továbbra is érvényben van az árvízvédelmi figyelmeztetés, de a Kismarton (Eisenstadt) járásban található Neufeldről a Nezsider (Neusiedl am See) járásra helyezték át a figyelmeztetést. A bruckneudorfi gát egyelőre még tartja magát.