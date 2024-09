Szombat délelőtt Magyarszecsődön jártunk, ahol szintén nem ölbe tett kézzel várják, hogy érkezzen az árvíz. Görbei Gábor, a Rába-parti település alpolgármestere érdeklődésünkre elmondta, hogy folyamatosan követik az árhullámmal kapcsolatos információkat. Mozgósították a lakosságot és már el is kezdték megtölteni a homokzsákokat, még a helyi focicsapat is besegít a munkafolyamatokba. A tervek szerint ezer homokzsákot töltenek meg, amivel megerősítik a gátat. Görbei Gábor lapunkon keresztül is köszöni mindenkinek a segítségét és bízik a legjobbakban.