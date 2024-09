Régebben sokan kizárólag az alapján választottak elektromos autót, hogy mekkora távot tud megtenni egy töltéssel, de ez manapság változóban van, fontosabb, hogy milyen gyorsan lehet feltölteni az akkut, hiszen autótöltők már szinte minden utcasarkon vannak. Már nem csak azok vehetnek elektromos autót, akik otthon töltik a járművet, hanem a nagyobb távok megtétele - hatótávon kívül - is egyszerűvé vált. Vas vármegyében gyakorlatilag minden városban található autótöltő, sok helyen pedig gyors-, és ultragyors töltők is, ahol percek alatt lehet tölteni a megfelelő járműveket. Szombathelyen például a több tucatnyi 22kW-os AC töltő mellett több 50kW-os DC, azaz egyenáramú gyorstöltő is van, de találunk 100-150kW-os töltőket is, nem beszélve arról a két 300kW-os készülékről, amiket hamarosan át fognak adni a városban. Egy 300kW-os DC töltővel, ha azt az autó is bírja, akár 3 perc alatt lehet 100km-re elegendő energiát az autó akkumulátorába tölteni.

Fotó: Horváth Balázs

Az autók töltőelektornikája gyakorlatilag mindent elintéz helyettünk, nekünk csak annyi a dolgunk, hogy odaálljunk a töltőoszlop elé a járművel, csatlakoztassuk a töltőfejet, és a megfelelő kártyával vagy applikációval elindítsuk a töltési folyamatot. Az egész nem bonyolultabb, mint egy benzines autóval tankolni.

A töltőállomások helye applikációban látható, sok autó viszont már a jármű saját navigációjában tudja mutatni a töltőpontok helyét, sőt, még azt is láthatjuk, hogy az adott töltő szabad-e. Az applikációkban azt is láthatjuk, hogy mennyibe fog kerülni a töltésünk az adott helyen illetve mennyi idő alatt tölt majd fel a gépjármű.

300kW-os autótöltők Szombathelyen

Fotó: Horváth Balázs

Autótöltők: AC? DC? Tegyük rendbe!

Ha valaki viszont szeretne magának a töltésnek kicsit jobban a működésére rálátni, azoknak szól a következő rész.

Töltésnél több tényezőt is figyelembe kell venni, az AC - azaz váltóáramú töltés -, néhány kivételtől eltekintve a legtöbb autónál maximum 11-22kW-tal lehetséges, ezeket a töltőket hívjuk lassú töltőnek, a telepítésük egyszerű és olcsó, ezért nagyon sok található belőlük. DC - azaz egyenáramú - töltésnél ez a teljesítménylimit sokkal magasabb, itt olyan is előfordulhat, hogy az autó nem is képes olyan teljesítményre, mint amit a töltőoszlop le tudna adni. Például egy 300kW-os oszlopnál csak 65kW-tal, vagy még lassabban tud tölteni egy gépjármű.