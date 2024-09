Sok baleset abból adódik, hogy a közlekedők rosszul mérik fel a közeledő vonat sebességét, illetve a vasúti szerelvény féktávolságát. A fiatalok az életüket kockáztatják, amikor egy jól sikerült videó kedvéért az utolsó pillanatban ugranak el az érkező vonat elől. Gyakori baleseti ok, hogy a peronon, a vasúti sínek mellett várakozók figyelmetlenek, és nem tartják be a biztonságos távolságot a pályától. Jellemzően fiatalok az áldozatai vagy súlyos sérültjei azoknak az áramütéses baleseteknek is, amelyeket a vasúti járművek tetejére felmászva szenvednek el.

A MÁV ismételten felhívja a figyelmet:

Vasútüzemi területen tartózkodni életveszélyes és tilos! Csak a kijelölt vasúti átjáróban szabad átmenni a síneken. A vasúti átjárót mindig kiemelt körültekintéssel kell megközelíteni!

Nem szabad közlekedés közben fülhallgatót használni, vagy a telefont nyomkodni, mert ez elvonja a figyelmet a veszélyekről.

A labirintkorlát arra szolgál, hogy a vasúti vágányokon való áthaladás előtt lassítsa a közlekedést, és kialakításával elősegítse, hogy a gyalogos vagy kerékpáros mindkét irányba körül nézzen, mielőtt a sínekre lép.

A fénysorompó felváltva villogó piros fénye azt jelenti, hogy nem szabad átmenni a síneken, mert jön a vonat. Ha a vonat elhaladt, várjuk meg a fénysorompó fehér villogó jelzését. Mielőtt a sínekre lépünk, mindig győződjünk meg róla, hogy egyik irányból sem érkezik vonat!

Tilos és életveszélyes felmászni a vasúti kocsikra vagy a felsővezeték tartóoszlopára! A villamos felsővezeték megközelítése is életveszélyes, már 2 méteres távolságtól áramütést, súlyos vagy életveszélyes égést okozhat. Már önmagában az 5-6 méter magas jármű tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halálos következménnyel is járhat. Szigorúan tilos a járművek alá menni, alattuk átbújni, illetve azok tetejére felmászni.