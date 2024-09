Kijáró 1 órája

Bécsben az árvíz idején is biztosítják az iskolák és az óvodák működését

A jelenlegi árvízhelyzet Bécs közlekedési infrastruktúráját is érinti, különösen az utakat, a tömegközlekedést, ezáltal az iskolákat és az óvodákat is. A városvezetés ennek érdekében folyamatosan azon dolgozik, hogy nem csak Bécs működése, de az oktatás is zavartalanul folytatódhasson.

Vaol.hu Vaol.hu

Árvízvédelem kiépítése

A bécsi Oktatási Igazgatóság az Oktatási, Tudományos és Kutatási Minisztériummal egyeztetve a következő eljárást határozta meg az iskolákra vonatkozóan: azok a diákok, akiknek a lakóhelyét közvetlenül érinti a vihar okozta katasztrófa, 2024. szeptember 16., hétfőre automatikusan felmentést kapnak. Ugyanez vonatkozik azokra a diákokra is, akik a tömegközlekedési fennakadások vagy a veszélyes iskolába vezető út miatt nem tudnak iskolába menni. Ha az időjárási katasztrófa következtében egyes iskolákat be kell zárni, az érintett diákokat és tanárokat az adott iskola értesíti. Az iskolai rendezvények lemondásáról vagy elhalasztásáról a szülők és a diákok közvetlenül az iskolától kapnak tájékoztatást. A tanárokra, iskolaigazgatókra és az iskolákban dolgozó egyéb személyzetre ugyanez az eljárás vonatkozik. Azok a dolgozók, akik katasztrófavédelmi feladatokat látnak el, például az önkéntes tűzoltóságnál segédkeznek, automatikusan felmentést kapnak. Nem csak a bécsi iskolák, de a városban található óvodák működése is biztosított. Az óvodás gyerekek, akik a kötelező óvodai évüket töltik, szintén automatikusan felmentést kapnak a fent említett esetekben. A legfrissebb információk szerint a szakemberek folyamatosan dolgoznak Bécs városi szolgáltatásainak és közlekedési infrastruktúrájának stabilizálásán. Az árvíz által érintett lakott területeken az ellátás biztosított, beleértve az esetleges mobil orvosi szolgáltatásokat is. Bécs szakemberek bevonásával folyamatosan azon dolgozik, hogy az árvízhelyzet okozta készenléti állapotot a lehető legzökkenőmentesebben kezeljék. A várost gátakkal védik, utakat zárnak le, és a víz szintjének megfelelően irányítják a tömegközlekedést is.



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!