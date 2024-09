A mai gyerekek már nem adnak fel levelet, nem járnak postára, nem találkoznak bélyegekkel, így amikor csak lehetőségük van rá, beiktatnak nekik szóló programot is, hogy megismertessék velük a hobbit, mondta el érdeklődésünkre a háromnapos rendezvény ifjúsági napjáról Polgár László, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (MABÉOSZ) elnöke. Szerinte aki egy bélyeget tanulmányoz, az játékosan tanul is: a történelem, a földrajz, a természettudomány is megjelenik a nyomatokon. A filatéliával kapcsolatos anyagoknál – legyenek bár postabélyegek, levelek vagy képeslapok – emellett lényeges az esztétikum, a rendezettség is.

Az elnök úgy tapasztalja, aki gyermekkorában találkozik a bélyeggel, az felnőttként is visszatér a hobbihoz, amit akár egy egész életen át lehet folytatni. A felsősök már fogékonyak, ifinek 21 éves korig számítanak szervezetükben a fiatalok. A MABÉOSZ a közösségi médiában országosan meghirdette a kiállítást. Délelőtt is voltak érdeklődők, délután pedig budapesti ifjúsági szakosztályuk tagjai érkeztek.