A küszöbön álló bértárgyalásokról is beszélt a lapnak a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke. - Alapvetően mi azt szeretnénk, hogy a magyar bérszínvonal közelítsen az európaihoz, vagyis a magyar munkavállaló és vállalkozó legyen megfizetve. Ám mindezt európai színvonalú teljesítményért, mert azt is látni kell, hogy a fejlett nyugat-európai vállalkozások és hasonló méretű magyar cégek között komoly teljesítménykülönbség mutatkozik. Nagyságrendileg kettes szorzó a különbség, ami egyébként hozzávetőlegesen a bérekben is tapasztalható. A vállalkozóknak is érdeke, hogy jól megfizetett, motivált és normális életfeltételek között élő munkatársaik legyenek, s ha kell, ezt időnként meg is előlegezik - mondta Eppel János. Hozzátette: a kettő csak együtt működik.

Az idei bértárgyalások során is repkednek a számok a levegőben, a munkavállalói és a munkaadói oldal kompromisszumot keresve is a saját érdekeiből indul ki, és még a kormányzati szempontokat is figyelembe kell venni. Ez egy izgalmas szakmai tárgyalás, és egy izgalmas szakmai alku, de mindig meg szoktunk állapodni.

Úgy vélem, nem rajtunk fog múlni a magyar gazdaság sikere. Segítünk, aktívak vagyunk, de kellenek a pozitív jelek, kellenek a piacok, szükség van a megrendelések növekedésére, és ha ez bekövetkezik, akkor mindjárt azt mondhatom, hogy vidámabban fogunk a következő év hasonló időszakában visszatekinteni az előző évre - hangsúlyozta.