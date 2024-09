„Van jobb biciklis idő is – de örülünk, hogy nem tombol a szél és nem szakad az eső” – fogad Hádinger Judit a Rohonci út és Bartók körút találkozásánál. Kicsit tényleg friss az idő így reggel hét és nyolc között, különösen az elmúlt napok után. Normál esetben azonban a szeptember még a fázósabb embereknek is bőven vállalható kerékpárral is. Márpedig a szombathelyi közlekedés (hasonlatosan már magyar nagyvárosokhoz is) rendkívül sűrű. Legfőképpen pont ebben a reggeli órában: sokan sietnek munkába és/vagy iskolába, óvodába. Igen gyakoriak a dugók, vagy „csak” a nagyon lassú szakaszok. És látható módon rengeteg az „egyszemélyes” autó is: „érdemes lett volna az akciót összekötni egy forgalomszámlálással is” – mutatja Judit.

Biciklis akció, reggeli finomságok

Fotó: Gombos Kálmán

Biciklis kampány

Mindezek sarkallták akcióra – országos szinten – a kerékpáros szervezeteket, akik autómentes nappal, valamint a „Bringás reggeli” kampánnyal hívják fel a közlekedők figyelmét. Lehet így is: csendesen, károsanyag kibocsátás nélkül, tumultus nélkül, ráadásul közben teszünk az egészségünkért is. Autómentes napot korábban is tartottak Vasban, ez az akció több év után került újra fókuszba. Itt Szombathelyen egy – még csak alakulófélben lévő – egyesület leendő tagjai vágtak bele, amihez az AGORA adott segítséget. Humán és technikai erőforrásokat biztosítottak, valamint felvették az autómentes hét programjai közé – avat be Kiss Andrea közművelődési igazgató.

Fontos szempont volt a fenntarthatóság is. A holmit egy „teher-biciklivel” hozták ki, és újra felhasználták a karneváli RE-poharakat is. Minimalizálták a hulladék mennyiségét is. Cél volt, hogy példát is mutassanak, illetve, hogy a fenntarthatóságra így is felhívják a figyelmet. A reggelire kínált finomságok zöme helyi termelőtől származik: a Vásárcsarnok melletti termelői piacon, illetve helyi pékségtől szerezték be. Ezzel is a fenntarthatóságra hívják fel a figyelmet.

Biciklis akció, reggeli finomságok

Fotó: Gombos Kálmán

Érdeklődésünkre elmondják a hölgyek, hogy sok bringás megállt, főleg hét és nyolc között. Több mint hatvanan, de a szervezők még többre számítottak. Talán a sietség, talán a bizalmatlanság… és hát ma tényleg elég kevesen vannak, láthatjuk. „Autós reggelire többen állnának meg” – évődik valaki. Tény, hogy a nagy mennyiségben kihozott kakaós csiga, müzliszeletek, perecek jó része még gazdára vár. Készültek gyümölcsökkel, sőt, innivalókkal és kávéval is – de az időjárással nem tudtak készülni. Ez sem szegi kedvüket: tavasszal, májusban ismét itt lesznek.