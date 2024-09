A rendőrségi „Tanévkezdő baleset-megelőzési és figyelemfelhívó kampány” sajtótájékoztatója természetesen a biztonság köré épült. Probléma, ha valaki elkésik az első óráról, és igen, az is gond, ha csúszik kicsit a fakultációról… De a legnagyobb baj az lenne, ha a sürgősségire kellene menni utána, igaz?...

Szombathely, reggel hét óra múlt, a Zrínyi Ilona és az Aréna utca kereszteződésében állunk. Nem túlzás: özönlenek a gyalogosok. Kisebb és nagyobb iskolások, kísérő szülők – és persze akadnak egyéb járókelők is. Egy általános és két középiskola, valamint egy óvoda is itt található egymáshoz igen közel. Ez reggelente közel kétezer(!) közlekedőt jelent itt – avat be Binó Tamás rendőr alezredes, aki kollégáival érkezett a kampányra. Ez reggel körülbelül egy órán belül áramlik itt át, délután kicsit jobban megoszlik.

Biztonság átkeléskor

A négyes kereszteződésben három gyalogátkelő is segít, de a figyelem, az óvatosság és a KRESZ ismerete elengedhetetlen. A kicsiknek gyakran fogja szülő a kezét, nagyobbacskák már nem ritkán egyedül jönnek, és látunk számos bicajost is. Meg persze a folyamatosan özönlő autókat, akik – jobb esetben – figyelnek, lassítanak, néha intenek is. Maximálisan elvárható ez tőlük: ugyebár jogosítvánnyal a zsebben ülnek járműveikben. Ellenben nem igaz ez a kizárólag kerékpárral vagy gyalog közlekedőkre, ami nagy probléma. A forgalomnak ugyanúgy résztvevői ők is – „csak” ráadásul még sérülékenyebbek, kiszolgáltatottabbak. Mindezt még tetézi, egyre komolyabb mértékben a sok vitát felkavaró rolleresek helyzete is…

Alezredes úr diákokat szólít meg; beszédbe elegyednek. A két gimnazista, Stifter Anett és Csorba Bence szépen válaszolgat a feltett kérdésekre: örömmel tapasztaljuk meg mindannyian tudásukat. Igen, az átkelőhelyen („zebra”) elsőbbséget élvez a gyalogos. Kivéve, ha megkülönböztetett jelzést használó jármű érkezik. Vagy – sajnos – ha szemlátomást erre a szabályra fittyet hányó őrült hajt felénk. Mert az első a testi épség – az elsőbbség csak a második.