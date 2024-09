Így a Perintparti táncházak sorozat szeptemberi alkalmához a bor, a fröccs – a gencsi hegy leve - volt a természetes kísérő ital, a büfében zsíros kenyér volt kapható, az asztalokra pedig otthon sütött pogácsa, sütemény került. A közönség jórészt a helyi és a környékbeli néptáncosokból került ki, akik örömmel készültek a koncert utáni mulatságra.

A BorFolk együttes adott koncertet Gencsapátiban, a Perintparti Táncházak évadkezdő rendezvényeként - műsorában a bor kultúrájának felidézésével

Fotó: Merklin Tímea

A Borfolk zenészei így vallanak magukról: az együttes „elkötelezett híve a magyarországi borkultúrának és az ehhez kötődő zenei hagyományoknak. Muzsikánkkal úgy idézzük fel egy-egy tájegység népzenei örökségét, ahogy a jó bor is magában hordozza a talaj minden ásványát és a nap éltető erejét."

Műsorukban hallhatunk saját gyűjtésű dalokat is, részben népies műdalokat, részben népdalokat; például a szlavóniai Közép-Bánátból, de megszólalt szombathelyi gyűjtésű szám is, amit anno Lajtha László zeneszerző, néprajzkutató rögzített egy Csejtei István nevű prímástól. Olyan egyszerű állítással kezdődik, hogy „Ez az üveg zöld”, és abban dalköltészeti emelkedettségben bontakozik ki, amely megindokolja, miért is kell a poharat újra és újra teletölteni.

Perintparti táncházak: A BorFolk zenekar muzsikája a gyerekeket is táncba hívta

Fotó: Merklin Tímea

De az esten mégsem a bor kínálata vitte a prímet, hanem egyáltalán a talpalávaló muzsika: a közönség soraiból felálló profi táncosok nagy élvezettel, gyakorlott mozdulatokkal ropták a párjukkal a táncokat. A rendezvény fényét nem csökkentette, amikor rövid időre elment a villany. A kultúrház vezetője, Varga Albin mécsessel világító lámpást hozott a színpad elé – akár ezzel is lement volna a program zavarmentesen, de rövidesen ismét lett áram. Odakint az eső, a tomboló szél, a sötét, idebent a közösségi élet, a jókedv, a perdülő-forduló párok, az eleven, megtartott és megtartó hagyomány.

A BorFolk együttes húzta a talpalávalót Gencsapátiban szombaton este. Amit itt láttunk: a megtartott és megtartó hagyomány

Fotó: Merklin Tímea

A bor kultúráját idézték a dalok a BorFolk koncertjén

A BorFolk együttesnek két lemeze van, ahogy mondják, főleg azért, mert tevékenységük során inkább az élőzenére, a táncházi alkalmakra szeretik inkább helyezni a hangsúlyt, láthatólag a közönség ez alkalommal is hálás volt ezért.

A koncert a Perintparti táncházak sorozatban a Csoóri Sándor Program támogatásával valósult meg a Pannon Térségfejlesztő Egyesület rendezésében.