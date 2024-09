A oladi kutyatámadás sokakat foglalkoztat, különösen a közösségi média posztok nyomán. A támadás sértettje feljelentést tehet, ha súlyos testi sérülés vagy veszélyeztetés történt. Mivel mentő is volt a helyszínen, így nekik is kell hivatalból jelenteni. Emellett a házban lakók is jelezhetik aggodalmaikat a hatóságok felé, ha az állat tartása nem megfelelő, vagy ha az veszélyt jelent a közösségre - olvasható az Olad, a mi otthonunk közösségi oldalán.

A támadás részletei IDE kattintva érhető el>>

Az esetre visszatérünk!