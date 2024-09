Bükön, a Marx utcában a meglévő 200 köbméteres víztorony mellé egy új, 1500 köbméter kapacitásút építenek. A torony már magasodik, messziről is jól látható. Jelenleg a víztartály szerkezetét építik ki vasbetonból. A roppant elemeket daruval emelik a helyükre.

Bük új hasznos látványossága

Fotó: Unger Tamás

- 375 napos határidővel vállalta a kivitelező a létesítmény megvalósítását – mondta a helyszínen dr. Németh Sándor, Bük polgármestere. – Most a kétharmados készültségnél tartunk. Ez év végén, az adventi időszakra várjuk az elkészültét. A torony a víziközmű fejlesztés legfontosabb eleme. A tározó a régivel azonon telken épül meg. Lehet látni, hogy a vasbeton szerkezet és a tartógerendák már megvannak, jelenleg a víztartály betonelemeit emelik be. A technológia magyar szabadalom, a kivitelező vállalkozó dolgozta ki a részleteket. A cégvezetés most a vízműves szakembereket, vezetőket, üzleti partnereket invitálta Bükre: nézzék meg, milyen lesz a legmodernebb eljárással épülő torony. Büszkék vagyunk rá, hogy helyszíne lehettünk a tanulmányútnak.