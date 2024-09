Náthás, köhögő gyermekek persze előfordulnak, de három héttel az iskolakezdés után még nem tapasztal nagy betegforgalom-növekedést a gyermekorvosi rendelőben az általunk megkérdezett szakember. Az ősz és a tél közeledtével előbb-utóbb szinte minden óvodás, kisiskolás átesik néhány betegségen. Mi a teendő? Mikor tartsuk otthon a gyermekünket? – kérdeztük tőle.

– Röviden összefoglalva: ha a gyermek nincs jól, akkor maradjon otthon. Ha jól van, akkor az a kérdés, hogy a tünetei mennyire zavarók mások számára, illetve hogy megfertőzhet-e másokat. Ha egy kisgyermek folyamatosan köhög és folyik az orra, akkor pihenjen otthon néhány napot. Ha a köhögése a napi aktivitását nem zavarja, ha már idősebb és köhögéskor el tudja takarni a száját, ki tudja fújni az orrát, akkor nyugodtan mehet közösségbe, amennyiben jó a közérzete – mondja a doktor.

Említi a szamárköhögést (pertussis) is: már most sokkal több a megbetegedés, mint eddig, és a cseppfertőzéssel terjedő betegség előfordulási gyakorisága várhatóan emelkedik majd. Bár az óvodás, iskolás gyermekeknél jellemzően nem súlyos a lefolyása, a csecsemők veszélyeztettek – ha van olyan családtag, aki hetek óta köhög, nem árt arra is gondolni, hogy szamárköhögés lehet a háttérben, mondja. – Az eddig bejelentett több mint 500 szamárköhögés-gyanús beteg negyede csecsemő volt. Ez körülbelül az egy év alattiak 0,15 százaléka. Az esélye tehát annak, hogy egy csecsemő ma megbetegszik szamárköhögésben körülbelül 1:650-hez. És ez az esély jóval nagyobb azoknál a fiatal babáknál, akiket még nem véd a kötelező oltás. Őket hatékonyan a kismamáknak adott oltással lehet védeni – mondja.

A kismamák oltása mellett érvel tehát Pölöskey Péter. – A várandós anyukának adott védőoltással – legalább – kettős védelem valósul meg, kezdetben az édesanya pocakjában, majd a szoptatás alatt folyamatosan egészen addig míg a csecsemő immunrendszere a további védőoltásoknak köszönhetően saját védelmet épít fel. Az oltások közül az influenza, a szamárköhögés és RSV-ellenit javasolja.