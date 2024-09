A Magyarországi Szlovének Szövetsége számára fontos, hogy más tájegységet kultúráját és művészetét is bemutassa – így került képbe a csipke. És emiatt hívták meg Szlovénia nyugati részéről (több, mint 250 kilométerről) az ottani népművészeket: mutassák be tudásukat. Ezek az asszonyok a Júliai-Alpok környékéről, a Poljanska dolina-i Gorenje vas-ból érkeztek az itteniek meghívására – mondta el lapunknak Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke. A találkozó kölcsönösen előnyös, hiszen így a Rábamente asszonyai is meg tudják mutatni az itteni környék sajátos kézműves portékáit: a papírvirág-készítést. Fémszálból pedig ékszereket, például brost készítenek. A technika ugyanaz, csak az alapanyag más.

Csipke: hitte volna, hogy a csipkeverők fémszállal is tudnak dolgozni?

Fotó: Szendi Péter

Csipke, kultúra és művészet

Az összejövetel tehát nem csak kapcsolatépítés, hanem tapasztalat-megosztás és egymás megismerése is. Terveik szerint a Szentgotthárd környéki hölgyek is látogatást tesznek a jövő évben, viszonzásul a mai alkalomért. Az egynapos műhelymunka keretében igyekeznek elsajátítani egymás tudását, művészetét: a fortélyokat, apró részleteket. Vida Subic, az ottani Deteljica Csipkeverő Egyesület elnöke elmondta, hogy nagyon örül, hogy eljuthattak a Rábavölgye vidékére is. Szlovéniát már nagyrészt bejárták, de erre a környékre most látogattak először. Mojca Ferle néprajzkutató elmondta, hogy az általuk végzett munka minőségi, igényes – és a tájegységükre jellemző helyi népművészet. Kovács Andrea pedig a helyiek büszkeségére, a papírvirág-készítésre hívta fel a figyelmet, és örömmel számolt be róla, hogy még Szombathelyről is érkeztek kíváncsi lányok, hölgyek.