Gyermeki boldogság, ének és tánc Csipkerek játszóterén

Dókáné Léber Katalin polgármester köszöntötte a jelenlévőket, köztük Kardos Andrea körjegyző asszonyt és V. Németh Zsolt államtitkárt, a térség országgyűlési képviselőjét is. Elmondta: az önkormányzat még 2010 őszén, pályázat útján nyerte el és létesítette ezt a játszóteret. Aztán tíz évvel később, 2020 tavaszán készítettek hozzá egy kerítést is, hogy a gyermekek még nagyobb biztonságban tudjanak játszani, védve az úton elhaladó forgalomtól.

Az évek elteltével a játékok felújításra szorultak: ezt a karbantartást (nagyrészt festési munkálatokat) is elvégezték az önkormányzat dolgozói. Aztán az idei év tavaszán ismét sikeres pályázatot adtak be, a Magyar Falu Program keretein belül. Így négy játékot sikerült lecserélni, méghozzá gondozásmentes példányokra. Így hát él a bizalom, hogy ezeket a gyerekek még nagyon sokáig, jó állapotban használni tudják – tette hozzá. Csipkerek tehát (ami már szüreti díszbe borult), ismét fejlődik: köszönetet mondott a térség képviselőjének a pályázat támogatásáért.

Nekik

V. Németh Zsolt államtitkár is köszöntött minden jelenlévőt – kiemelten is a megjelent szép számú óvodás csoportot. Bevallotta, hogy nagyon izgult, hogy tényleg itt legyenek ők is. Ennek oka, hogy az idei falunapon, a néptánc-bemutató során ezt énekelték a kicsik: „helyet, helyet nekem!”, valamint: „ha kicsi vagyok is, tágasságot nekem is!”. A templom, a temető és az óvoda fejlesztése után a legkisebbek ezen „követelése” is meghallgatásra került, mondta mosolyogva. Amint látható, most a köztéri játszótér bővítése és felújítása is sorra került. Öröm ezt látni – mint ahogy azt is öröm volt látni, hogy a helybéliek nem vonakodtak lapátokat és talicskákat ragadni, és ugyanolyan lelkesedéssel jöttek dolgozni, segíteni, mint amivel például a szüreti felvonulásra vagy a falunapi rendezvényekre.