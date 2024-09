Ahogy arról folyamatosan beszámoltunk, napokon keresztül szörnyű erdőtűz pusztított Csönge és Kenyeri között, a rengeteg tűzoltó és egyéb gépek mellett a Magyar Honvédség H225 helikopterét is bevetették, hogy megakadályozzák a lángokat, amik mintegy ezer hektáron pusztítottak. Nyéki Sándor, Csönge polgármestere vasárnap este közösségi oldalán hosszasan számolt be az elmúlt napok katasztrófahelyzetéről.

Csönge: a falubeliek mindent megtettek, amit csak lehetett

Fotó: Horváth Balázs

Erdőtűz Csönge szemszögéből

- Csütörtök dél körül kaptuk az első infót, hogy Vönöck – Kenyeri között tűz van. Majd 12.30 -kor már kiemelt volt a riasztás, hisz a tűz gyorsan közelített Csöngéhez. Azonnal intézkedtem ásványvíz beszerzésről, két boltot „fosztottunk ki”. Mi már 14 órakor önkéntesek autóival szállítottuk a vizet a tűzoltóknak. 14 órakor a Rákóczi utca idős egyedül élő lakóit már beszállítottuk a kultúrházba. A csöngeiek elkezdték otthonról összehordani az ételhez való alapanyagokat (kenyér, szalámi, zsír, paprika, paradicsom, stb.) Ezután már élelemmel és itallal járták egységeink a frontvonalat. A Csöngei ÖTE és az önkéntes segítők pedig mind azért küzdöttek vállvetve a tűzoltókkal, hogy megmentsék a falut - kezdte beszámolóját egészen a kezdetektől Nyéki Sándor, Csönge polgármestere.

Segítség mindenhonnan

A vasi falu első embere kitért arra is, hogy olyan településektől is érkezett érdeklődés, segítségnyújtás, amelyektől nem is számított volna rá, de akadt olyan is, ahonnét várta volna, de mégsem érkezett.

- Érkeztek sorban a telefonok. Elsőként a Sárvári Tankerület Vezetője hívott, hogy ha kitelepítés lesz, akkor az ostffyasszonyfai iskola rendelkezésre áll. Aztán sorban hívtak a környező települések polgármesterei, akik mind – mind felajánlották a segítségüket. Kivéve egy települést, ez pedig Kenyeri volt. Nem hívtak, nem ajánlottak fel semmilyen segítséget - fogalmazott. Majd így folytatta:

- Hála Isten a tűzoltók és az önkéntesek feszített munkájának köszönhetően, körülbelül éjfélre normalizálódott a helyzet, és a településünket érintő veszély elhárult. Másnap reggel már csapataink ismét munkában voltak, hordták a segítők által elkészített csomagokat és italokat a frontvonalba. Majd dél körül újra lángra kapott az erdő. Tűzoltók, önkéntesek, gazdák, kamionosok megfeszített tempóban dolgoztak, hogy túléljük a napot. Szombaton pedig jött az újabb tűz. Ez már nem csak Csöngét veszélyeztette, hanem főképp Kenyerit. Mi egyből telefonáltunk, ha kitelepítésre van szükség, akkor Csöngén a parókián 30 embert nagyon szívesen fogadunk - írta bejegyzésében Nyéki Sándor.