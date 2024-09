Mint azt korábban megírtuk, Celldömölkön a szerdai képviselő-testületi ülés után Vámos Zoltán, a Vas Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnöke, valamint a mentésben résztvevő celldömölki önkormányzati- és önkéntes tűzoltók képviselői összegezték a múlt hétvégi kenyeri, csöngei tűznél szerzett tapasztataikat. Akkor a főispán köszönetet mondott a Magyar Honvédségnek, illetve valamennyi hivatásos és civil segítőnek, akik megfeszített munkával dolgoztak a lángok megfékezésén.

Kocsis Péter celldömölki tűzoltóparancsnok elevenítette fel a kenyeri-csöngei tűzvész megrázó óráit

Fotó: Szendi Péter



Most láttak először koronatüzet

Kocsis Péter, a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka számolt be a bő négy napos védekezés tapasztalatairól. Kiemelte, mióta Magyarországon a tüzeket és a káreseményeket nyilvántartják, ekkora méretű és kiterjedésű erdőtűz még nem történt. A statisztikákat kerülve, az esemény emberi oldalát megragadva mesélte el, mi is történt azokban a napokban. Elmondta, a készenléti állománnyal éppen ebédhez készülődtek azon a csütörtök délelőttön a laktanyában, amikor megérkezett a riasztás a Csönge határában kigyulladt tűzről. A csapat elsőként, 11 perc alatt érkezett ki a helyszínre. Felidézte, hogy kiérkezésükkor már a fenyvesben, a fák törzsén kúsztak fel a lángok, a tűz egyre terjedt a közelben található üzem felé, miközben már a fák lombjai is égni kezdtek.

Nem találkoztunk még ilyennel. Többen közülünk harminc-negyven éve dolgoznak tűzoltóként, de még az életükben nem láttak „koronatüzet”. Hallottunk egy nagyon furcsa, sziszegő-szívó hangot, mintha egy hatalmas porszívó lett volna felettünk. A tűz „erőt gyűjtött”, szívta a levegőt, majd amikor kellő mennyiségű oxigén állt a rendelkezésére, óriásit robbant a fejünk fölött. Ennek eredményeképpen a tűz már a hátunk mögött is égett, bekerített minket. Nem tudtuk, hogy melyik irányba oltsunk, már csak kevés vizünk volt, a szerparancsnok döntött: ki kellett jönnünk

– idézte fel.

Kiemelte, lenyűgözte őket a Magyar Honvédség modern technológiája. Mint mondta, ahol a helikopter dobást végzett, oda kézi erővel már nem kellett visszamenni.