Az ÖBB osztrák vasúttársaság csütörtök estig meghosszabbítja utazási figyelmeztetését. Alsó-Ausztriában körülbelül 40 útvonalon továbbra sem közlekednek a vonatok a bécsi főpályaudvar és a Westbahnhof, valamint a St. Valentin (Alsó-Ausztria) közötti nyugati útvonalon. Az ÖBB távolsági vonatai St. Valentin és Salzburg között közlekednek - számol be az ORF.

Azt is megírták: lezárják a keleti vasútvonalat is a bécsi központi pályaudvar és Hegyeshalom között. Az ÖBB szerint a Railjetek a Prága - Graz vonalon csak Prága és Bécs között közlekednek. Az ÖBB szóvivője szerint a bécsi S-Bahn hálózatában nincs korlátozás.