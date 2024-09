Ezúttal több játéklehetőséget szeretnének biztosítani, ezért korábban indítják a többfordulós versenyt. Játéknem: Steel 501 DO. Tíz alapszakaszon lehet részt venni: ahhoz, hogy valaki bekerülhessen a darts döntőbe, minimum öt fordulón kell részt vennie. A legjobb hat forduló eredménye számít be a végső sorrendbe. Ha holtverseny alakul ki a rájátszás fordulójába való bejutáshoz, akkor az összesítetten elért pontszám határozza meg a sorrendet. Pontegyenlőség esetén először a legarányt, utána, ha van, akkor az egymás elleni meccs eredményét veszik alapul. Pontozás a már megszokott mód szerint: rendre (1, 2, 3, 5, 9, 17 helyezésre 16, 11, 9, 7, 5, 4, 3 pont). Extra pontozást vezetnek be minden megdobott 180, nagy kiszálló (100+) és big fish (170-es kiszálló) után, ami egységesen +1 pontot ad hozzá az elért pontokhoz.

Darts Városi Bajnokság Körmenden - Fotó: Szendi Péter

Darts: a szabályok

A tíz alapszakasz alapján az első négy játékos automatikusan döntős, további 32 játékos nyolc csoportba kerülve egy rájátszásos fordulóban mérkőznek a további négy szabad helyért: az első négy helyezett fog bejutni a döntőbe. A csoportba kerülés az elért helyezés alapján történne, az 5-12. játékos kiemeléssel egy-egy csoportba kerül, míg a többi játékos hozzásorsolás útján kerül be a csoportokba a kiemeltek mellé. A döntőben a legjobb nyolc játékos egyenesági kiesési rendszerben színpadon, bevonuló zenével és felkonferálással PDC stílusban fog megmérkőzni Körmend város legjobb dartsjátékosa címéért!

A nevezés klubtagoknak, ifiknek (U18): 1000 Ft/forduló, külsős játékosoknak: 1500 Ft/forduló. Az első három helyen végzőket értékes nyeremény várja!

Előnevezés és további részletek a www.dartskormend.hu oldalon. Jelentkezési feltételek: klubtagok és Körmend város, valamint közvetlen szomszédos településen élők jelentkezését várják játéktudásra tekintet nélkül. A Körmendi Darts Club fenntartja a jogo