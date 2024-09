Hosszú, szűk út vezet a mintegy 60 hektáros ültetvényre, amelynek kapujába állva úgy érezheti a látogató: festményt lát. A 11 ezer, katonás rendbe sorakozó diófa mögött erdősáv húzódik, a lombkoronák esernyőként emelkednek fölénk, felfogva a szemerkélő cseppeket. Kiss Orsolya ügyvezető kalauz végig a birtokon. Ez az első szezonja itt, így összehasonlítási alapja még nincs – szabadkozik, de hogy mennyire magának érzi a diófákat afelől kétségünk sincs. A tulajdonos, aki máshonnan közeli ismerőse, éppen a kertészkedésben, növénytermesztésben való jártassága miatt kérte fel a feladatra.

Megnéztük, hogy zajlik a diószüret

Fotó: © Cseh Gábor

Papírhéjú, könnyen törhető, ízletes, savas fajta, amely héjasan és pucoltan is mutatós - sorolja az alsószentiváni késői fajta dió jegyeit a szakember. Ebből van a legtöbb a birtokon, a milotaiból kétfélét termesztenek, az intenzív érzékenyebb a betegségekre, fertőzésekre. A termés mennyiségét most még nehéz megítélni, mert a szemek szárítva mutatnak valós eredményt. Orsolya rögtön jótanáccsal is szolgál: a héjas dióra vonatkozó alacsony kilonkénti ár megtévesztő lehet - könnyen előfordul, hogy vízért adunk ki 800-900 forintot. Ezért fontos, hogy megbízható helyről vásároljunk.

Szárítás hiányában a dió (hasonlóan a többi héjas terméshez) bepenészedik. A lényeg, hogy soha ne műanyag zacskóba, edénye, hanem jól szellőző zsákba tároljuk a diót.

Kiss Orsolya aztán arról mesél, természet- és környezetbarátként az adalékanyagmentes növénytermesztést támogatja. Idén először a bio termesztésben is használható, magyar gyártmányú probiotikumot, immunerősítőt kaptak a fák - bízik a hatásban, eddig nem lehet oka panaszra. A füvet is hagyták ebben a szezonban nagyobbra nőni a vízháztartás megőrzése érdekében, de a két aszályos hónapban így is szükség volt az öntözőrendszerre.

Megtudjuk: ültetvényi körülmények között viszonylag könnyen és eredményesen tudnak védekezni a dióburokfúró légy ellen, kiskertekben azonban hatalmas károkat okoz a kártevő. Hiába a gondos kertész, ha a szomszéd már nem ugyanazt teszi.

A megfeketedett burok részben ennek, részben a tavaszi gomba- és baktériumbetegségek számlájára írandó. A virágzás idején különösen fontos résen lenni: a jól eltalált rezes permetezésen állhat vagy bukhat a szezon.