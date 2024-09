Noha a Nemzetközi Bokszszövetség (IBA) egyértelműen bejelentette, hogy a 2025-ös belgrádi női ökölvívó-világbajnokságon a két interszexuális, Párizsban olimpiai aranyérmet szerző bokszoló, Imane Helif és Lin Ju-Ting nem vehet részt, mint kiderült, mégis megnyílt az út mindkettőjük előtt, hogy vb-címet is szerezzenek a nők között. Ugyanis a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által még el nem ismert, de jelentős mértékben támogatott World Boxing (WB) bejelentette, hogy 2025 szeptemberében mindkét nemnek egyszerre rendezi meg a szervezet első világbajnokságát Liverpoolban. Ráadásul Algéria és Tajvan már csatlakozott is a WB-hoz, így tényleg nincs akadálya a két interszexuális bokszoló világbajnoki szereplésének - írt róla a Magyar Nemzet.

Helif közvetlenül a kifutó mellett kapott helyet a divatbemutatón. Fotó: Vogue/Getty Images

Amíg a tajvani Linről szinte semmi hír nem érkezik, addig Helif szinte minden alkalmat megragad arra, hogy bekerüljön a hírekbe. Most éppen a milánói Fashion Weeken bukkant fel, ahol a Bottega Veneta egyik őszi kollekciójában a kifutón is megjelent. A Vogue.com számolt be minderről, és az algériai olimpiai bajnok bokszoló a nézőtéren csatlakozott Kendall Jennerhez, Jacob Elordihoz, Yara Shahidihez, Julianne Moore-hoz és Michelle Yeohhoz a Matthieu Blazy 2025 tavaszi ruházatának bemutatóján.

Helif Milánóban egy 2024-es őszi Bottega-kollekcióban érkezett: egy mustársárga gombos bőrkabát – amely Blazy jellegzetes bőréből készült – mellé egy fekete bőrnadrágot vett fel, míg a fülében az olasz divatház csepp alakú fülbevalóit viselte, természetesen aranyból. A 25 éves bokszoló a kifutó mellett az első sorban foglalt helyet egy bőr nyúlszéken, Moore és Shahidi között.