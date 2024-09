Dománé Tóth Erika, Döröske polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, akik a Magyar Falu Program keretében megépített játszótér avatására érkeztek. A projekt 6 millió forint támogatást nyert el a község, amit saját önerővel egészítettek ki – így valósulhatott meg a gyerekek és szüleik örömére. A már júniusban elkészült létesítmény engedélyeztetését kellett még megvárni – avatója a zord időjárás miatt csak a faluházban történhetett meg.

Döröske: felavatták szombaton az új játszóteret

Fotó: Szendi Péter

Döröske ifjainak öröme

A játszótér tartalmaz egy kombinált (három részből álló) hintát, de van egy hajó is: mászófallal, kötélhálóval és csúszdával, felépült egy kombinált mászóvár tetővel, valamint megbújik egy rugós kacsa is. A gyártó és kivitelező minden esetben magyar cég volt – hívta fel a figyelmet a polgármester. A helyszíni kipróbálás ezúttal elmaradt, de lett helyette a gyerekeknek lufihajtogatás, arcfestés, zsíroskenyér, sőt: bohóc is. A tervezett horgászbemutató helyett horgászattal kapcsolatos vetélkedőket szerveztek számukra.

Fotó: Szendi Péter

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő beszédében a meghívó szövegezésére utalt, amikor elmondta, milyen jóleső érzés „a tóparti nagy fűzfához” menni, navigálni. Ebben van valami személyes, kedves, emberközeli, nem pedig mint egy száraz GPS-adat vagy útinformáció. A településeknek a vonzereje éppen valami ehhez hasonló, személyes, szívet melengető. Döröske esetében ide vonzó dolog a girbegurba utca, a tó, az Árpád-kori templom, a gyűjtemény vagy a szőlődomb is. Rámutatott: amikor a Magyar Falu Programot megalkották, azt a helyiekkel együtt, közösen tették és teszik. Mindig az ott élők döntik el, hogy számukra mik a legfontosabb fejlesztési irányok, mik a vágyaik, ötleteik. A támogatásokat ezek alapján kaphatják meg: akad, ahol út vagy járda, máshol kistraktor vagy falubusz, ami szükséges. Nagy öröm, amikor a gyerekek számára válik szükségessé a fejlesztés: a falu erejét, megújulását, jövőjét szimbolizálják. És a megváltozott világban már a falusi gyerekek is hasonló játékokat – és játszótereket – igényelnek, mint városi társaik.