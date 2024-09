A gyermekorvosi rendelőben halk, nyugtató zene szól, ott ülünk le a barátságos doktorral, aki augusztus 1-jétől előjegyzéssel hetente három nap – kedden és szerdán 8 és 10.30 között, csütörtökön 12-től 13 óráig rendeléssel, majd 13-tól 15 óráig tanácsadással – áll a vépi családok rendelkezésére. Az asszisztense változatlanul Jávoricsné Sisak Judit, aki dr. Garda Károly munkáját is segítette.

Dr. Haj Anwar és Jávoricsné Sisak Judit asszisztens a vépi gyermekorvosi rendelőben

Fotó: Szendi Péter

Augusztustól dr. Haj Anwar gyermekorvos helyettesít Vépen

– Gördülékenyen zajlott az átállás. Augusztusban kevesebb munkánk volt, a szeptemberi óvoda- és iskolakezdéssel, ahogy várható volt, több lett a beteg. Összességében nagyon jól érzem magamat Vépen – így nyilatkozott a doktor, akit többen Szombathelyről is ismerhetnek – három körzetben is helyettesített és ügyeletet is vállalt. 2017 szeptembere óta pedig Szentgotthárdon az I. számú gyermekorvosi körzetet látja el.

Amint megtudtuk, dr. Haj Anwar a marosvásárhelyi orvosi egyetem általános orvosi szakán végzett. 2010-ig ott élt, 2011-ben honosíttatta a diplomáját. A gyöngyösi kórházban kezdte, Nyíregyházán fejezte be a rezidensképzést. 2016-ban Debrecenben tett gyermekgyógyászatból szakorvosi vizsgát. Utána gyermekorvosi praxist keresett – sikeres pályázata után Szentgotthárdon 2017. szeptember 4-étől tölti be az orvosi állást. Sokrétű a tapasztalata: 2018 óta hetente egyszer az ajkai kórházban is dolgozik. Vépen jelenleg 840 gyermek tartozik a praxishoz. Közülük 520-an vépiek, rajtuk kívül szombathelyi, nemesbődi, váti, bozzai, kenézi, pecöli, megyehídi, csempeszkopácsi, vasszécsenyi, tanakajdi, ikervári, szelestei, ölbői, uraiújfalui, és még egy vasvári gyermek is van, tudtuk meg.

