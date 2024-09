Fruzsi az aranyérmes csapat tagja volt a középiskolások részére augusztus végén rendezett versenyen. Néhány nappal a hazaérkezése után találkoztunk vele és iskolai felkészítőjével, Szabó Bence Farkas tanár úrral.

Ami elsőként kiderült: magyar csapat 2017 óta indul a megmérettetésen. Dobos Dominik volt az első bolyais diák, aki 2018-ban kiutazott a vitaversenyre. Fruzsi esetében pedig már két éve felmerült ennek lehetősége. Azóta elért eredményei a tudáson kívül önbizalommal is felvértezték a fiatalt, így 11. osztályosként már vállalta a nevezést.

A lekvár maradjon kék

– A magyarországi válogató feladatait tavaly ősszel kaptuk meg: egy kémia probléma-feladatsorból kellett egyet az elejétől a végéig kidolgozni és prezentálni: előadás készült, amelynek a kísérlet-részét decemberben végeztük el. E szerint az áfonyalekvár színével kellett különböző módosításokat végezni annak érdekében, hogy megőrizzük az áfonya kék színét a lekvárban is. A magyar válogatón a másik két szerepkörben – reviewer-ként és opponensként is, azaz a vitát összegző bírálóként és egy másik versenyző előadásának opponenseként is – helyt kellett állnom. Az értékelési szempontok megegyeztek a nemzetközivel – mondja Fruzsi, aki a témaválasztását egyrészt azzal indokolja, hogy a dédmamája kertjében rengeteg áfonyabokor van, és imádja a kék bogyós, kissé fanyar gyümölcsöt. Másrészt azzal, hogy közel áll hozzá az élelmiszerkémia területe – kísérletekkel igazolták, hogy sikerült a színátmenetet kivitelezni.

Hatan a csapatban

Hozzáteszi: a másik négy témát is fel kellett dolgozniuk. Opponensként, illetve reviewer-ként azoknál is szerepet kaphatott Fruzsi, aki a januári magyar válogatóról ötödikként került be a hatfős csapatba. A januártól augusztusig tartó időszak a felkészülés jegyében telt, közte egy júliusi táborral, próbavitákkal Kehidakustányban és budapesti hétvégi alkalmakkal társaival, a Hungarian Hex csapatával, melynek tagjai rajta kívül Éger Viktória, Erdélyi Kata, Hegedűs Márton, Járay-Vojcek Hanna és Koharek Anna voltak. A felkészítők között Buzafalvi Dénest (a delegáció vezetője), Botlik Bence Bélát, Csoma Balázst, Szabó Mártont, Szappanos Attilát, Répási Gergelyt, Vaskó Lilit és Ambrus Barbarát említi.