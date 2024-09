Ahogy korábban mi is írtunk róla, jelenleg a Sárvári Szent László Kórház és a Szentgottárdi Rendelőintézet szakrendeléseire tudunk online időpontot foglalni az Egészségablak alkalmazáson keresztül. Megkérdeztük a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházat, ők tervezik-e bevezetni a rendszert és ha igen, hol járnak a folyamatban.

A Markusovszky Kórházban is lesz Egészségablak

Fotó: VN-archív/Cseh Gábor

Már tesztelik az Egészségablakot

Válaszukban elmondták, a szombathelyi kórház jelenleg is dolgozik a járóbeteg szakrendeléseire történő időpontfoglalási rendszerek fejlesztésén. Megtudtuk, náluk is megkezdődött az Egészségablak alkalmazás tesztelése is, amelyen keresztül a páciensek online foglalhatnak időpontot a különböző szakrendelésekre. Pontos dátumot nem kaptunk tőlük az indulással kapcsolatban, válaszukban írták:

A fejlesztésekről és az Egészségablak alkalmazáson keresztül történő online foglalás lehetőségének bevezetéséről a médiumokat és a lakosságot a tesztelési időszakok lezárultát követően tájékoztatjuk.

Hogyan működik az Egészségablak?

Az alkalmazáson keresztül jelenleg már beutalóval és beutaló nélkül is lehet időpontot foglalni Vasban, attól függően, hogy melyik szakrendelésre van szükség. Sárváron a beutalós szakrendelésekre is lehet foglalni, ha rendelkezünk elektronikus beutalóval, míg a Szentgotthárdi Rendelőintézetben egyelőre csak beutaló nélküli rendelésre kérhetünk időpontot.

Országosan is növekszik a rendelők száma

Az EgészségAblak mobilalkalmazáson és a 1812-es EgészségVonalon keresztül országosan is egyre több szakorvosi járóbeteg-rendelőbe lehet időpontot foglalni, jelenleg 95 rendelőben élesedett a rendszer – írta a Belügyminisztérium közleményében. Hozzátették,