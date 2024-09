Ahogy mi is írtunk róla, már Vasban is tudunk online időpontot foglalni szakrendelésekre az Egészségablakon keresztül. Jelenleg két vármegyei rendelő elérhető időpontjai szerepelnek az alkalmazásban: a Sárvári Szent László Kórházé és a Szentgotthárdi Rendelőintézeté. Utóbbinál csak beutaló nélküli szakrendelésekre tudunk foglalni, Sárváron viszont már a beutalós rendelésekre is van lehetőség online bejelentkezni, amennyiben elektronikus beutalóval rendelkezünk.

Egészségablak Vasban: Sárváron szinte minden rendelésre foglalhatunk időpontot

Fotó: Unger Tamás

Online időpontfoglalás az Egészségablakon keresztül

A kórház vezetősége megkeresésünkre elmondta: egy hosszú folyamat eredménye a bevezetés. A rendszer működéshez szükséges eszközök 2023 októberében érkeztek meg az intézménybe - például a kivetítők és a kioszkok. Első ütemben tavaly november elsejétől öt, nem beutaló köteles szakterületen indítottuk el az előjegyzési rendszert, ami kizárólag intézményen belül, valamint az egészségügyi ágazat (pl. háziorvosok) részére volt elérhető.

Mint írják a második ütem idén január elsején indult el, ekkortól már a szakrendelések 30%-át bevonták a szolgáltatásba. Júliustól - a harmadik ütemben - az online időpontfoglalás az összes szakrendelésre elérhetővé vált az Egészségablakban.

Jelenleg az intézmény összes szakrendelésére lehetőség van online időpontfoglalásra - kivételt képeznek ez alól azok a szakellátások, amelyeken csoportos kezeléseket biztosítunk: nappali ellátás, fizioterápia, gyógytorna, csoportos dohányzás leszoktatás. Beutaló köteles szakrendelés esetében a páciensnek rendelkeznie kell érvényes elektronikus beutalóval. Papír alapú beutaló esetén a JIR-ben történő időpontfoglalás az adott járóbeteg-ellátó betegfelvételi szervezeti egységénél lehetséges. -tájékoztatott a kórház.

Hozzátették, a JIR (Járóbeteg Irányítási Rendszer) bevezetésétől, illetve az online foglalás lehetőségétől a felesleges beteg utak kiküszöbölését, valamint az alap- és szakellátás közötti folyamatok optimalizálását várják, amik összességében a betegelégedettség növekedéséhez vezetnek. Hozzátették, eddig abszolút pozitív a tapasztalat, a páciensek szóbeli visszajelzések alapján elégedettek a rendszer működésével.