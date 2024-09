- Egy pár hete került ki a páva az udvarunkba, és már eddig is nagyon sokan megnézték. Örülök annak, ha tetszik a gyerekeknek és a felnőtteknek is. Ez egy kedves visszajelzés a számomra, hogy szép dolgok kerülnek ki a kezem alól. Amellett pedig kikapcsol, pihentet ez a tevékenység. Ráadásul most megrendelésre is készítek egy szobrot. Így a hobbi és a munka egybeesik – fogalmazott a lakatosmester, aki most is több tervet dédelget magában. Elmondása szerint egy ágaskodó ló lenne a következő, kedvtelésből elkészített szobra. A tervek, a részletek most kezdenek összeállni a fejében.

- Ez azért egy nagyobb lélegzetvételű dolog lenne, mert nagyobb, akár életnagyságú méretben gondolkodok. Persze ehhez jóval több anyagra lesz majd szükség, mint a korábbi fémszobroknál. Amúgy nálam minden a munka közben alakul, formálódik – zárta szavait a lassan országos ismertségnek örvendő bucsui lakatosmester.