Őri Zoltán polgármester megnyitójával kezdődött az elmúlt szombati falunap. Felidézte az elmúlt öt év fontosabb eseményeit, fejlesztéseit. Egyúttal pedig köszönetet mondott a helyieknek, hogy a június 9-i önkormányzati választáson jómaga és a testület újabb öt évre bizalmat kapott.

A településen jelenleg a legnagyobb felújítás az orvosi rendelő homlokzati és födémszigetelése. A munkákkal várhatóan ősszel végeznek. A kivitelezésre a Magyar Falu Programban 10 millió forintot nyert el az önkormányzat.

Ágh Péter, országgyűlési képviselő

Fotó: Ohr Tibor

- Az elmúlt években számos előrelépést érhettünk el Meszlen érdekében polgármester úrral – közölte Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. - Felidézhetjük a csatornázást, egy útfelújítást vagy éppen a játszótér kiépítését. Most az orvosi rendelő felújítása van folyamatban. A jövőben is együtt fogunk dolgozni az itt élőkért. Kívánom Meszlen legyen erős közösség a jövőben is!