Szerdán délután fél ötkor igencsak megtelt a szombathelyi Éhen Gyula téren a Blaguss-iroda előtti terület a „kihelyezett” lakossági fórumon, amin Bokányi Adrienn tanácsnok mellett Kelemen Krisztián, a közrendvédelmi bizottság elnöke is részt vett. A fő témát a „vélhetőleg hajléktalan életmódot folytató személyek” adták. Bokányi Adrienn tanácsnok, önkormányzati képviselő köszöntötte az egybegyűlteket, és elmondta: több érintett szervezet vezetőjét vagy képviselőjét is meghívta az eseményre, hogy tudatosítsák, milyen problémával kihez lehet és kell fordulni.

Lakossági fórumot tartott Bokányi Adrienn tanácsnok a szombathelyi Éhen Gyula téren szerdán

Fotó: Unger Tamás

Őt követte Ágoston Sándor, a szombathelyi Közterület-felügyelet irodavezetője, aki hangsúlyozta, hogy a közvetlen kommunikáció híve: ezért is szorgalmazta ő is ezt a találkozót. Rámutatott, hogy a hatályos jogszabályok szellemében kell eljárniuk, és a „nem jogkövető személyek” viselkedésével szemben lépnek fel, amikor ezt szükségesnek látják. A felvetett problémákat valósnak érzi, azokkal folyamatosan foglalkoznak. Ezek gyökerét a Zanati út 1. szám alatti hajléktalanszálló lakóinak viselkedése generálja.

Volt miről beszélni: többen elmondták, milyen problémákkal néznek szembe nap mint nap

Fotó: Unger Tamás

Az Éhen Gyula térről 160 esetben állítottak elő személyeket május óta

Szombathelyen napi 24 órában kamerarendszer működik, ami figyeli a köztereket, és amikor szükséges, fel is lépnek, ha ott (a felvételek tanúsága szerint) jogszerűtlen viselkedést, esetleg szabálysértést, garázdaságot vagy bűncselekményt észlelnek. Az elkövetőket ezek után előállítják, ami nem látványos (az illetők személyiségi adatvédelme miatt).

Idén május óta az Éhen Gyula teret kiemelt figyelemmel kezelik, és közel 160 esetben állítottak elő személyeket. Úgy látja, hogy azóta az ilyen esetek száma lecsökkent a környéken. A legnagyobb gond az, hogy ezek a személyek ilyenkor mindössze „helyet változtatnak”: másik gócba gyűlnek, és ott folytatják. És nem is kizárólag ők viselkednek így: sok idegen, másik országrészből (esetleg külföldről) érkezett vendégmunkásnál is előfordul.

A Széll Kálmán utcai háztömbnél reggelente emberi ürülék

Az összegyűlt lakók közül többen is kifogásolták a Széll Kálmán utca 51. szám alatti helyzetet. Az udvarba egy kapualjon át vezet az út, amit gyakran nagyon mocskos állapotban találnak reggelenként: konkrétan emberi ürülékkel szennyezik be. Ígéret szerint ide is jut majd egy kamera, és az remélhetőleg segíteni fog a helyzeten. Volt, aki a hiányos közvilágításra panaszkodott, akadt, aki fedett buszvárókat hiányolt, ismét más jelenlévő a nyilvános WC-ket. Ezekre a válaszok szerint az adott szolgáltatók fogják megadni a megoldást, így feléjük (pl. E-on vagy Blaguss) kell jelezni.