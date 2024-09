Már évek óta nyárbúcsúztató délutánnal zárják a pihenés, a szórakozás, a nyaralás évszakát a Szombathelyhez közeli községben, ahol rendkívül összetartó, a közös időtöltést határozottan igénylő, és azt élvező emberek élnek.

- Szerencsénkre remek idő fogadott ma is bennünket, így nem véletlen, hogy ilyen sokan jöttek el. Nem egy búcsúi vurstlival vártuk a gyerekeket és a felnőtteket, hanem idén is megpróbáltunk értékes és érdekes szórakozást biztosítani nekik. Nem véletlen, hogy főként fából készült, népi játékokkal tölthették az időt az apróságok. A program közben pedig lehetőség adódott arra is, hogy megköszönjük a hamarosan búcsúzó önkormányzati képviselőink munkáját, az újakat pedig köszöntsük, bemutassuk – fogalmazott Gál Sándor polgármester.