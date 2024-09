Köszöntőjében Dr. Kozsik Tamás, az ELTE Informatikai Kar dékánja arról beszélt, hogy egy kaland kezdődik most a hallgatók és az oktatók számára is, nagyon izgalmas évek következnek. Köszönetet mondott a városnak a támogatásért és a cégeknek, hogy a duális képzéshez szükséges együttműködést velük meg lehet valósítani.

Az Ames Hungária Kft. részéről Bogdán-Boda Edina HR-vezető és első éves hallgatójuk, Angyalosi Mátyás írt alá szerződést ma délelőtt az ELTE SEK B épületi aulájában tartott ünnepélyes eseményen

Fotó: Merklin Tímea

Lenkai Nóra, az ELTE Savaria Egyetemi Központ rektori biztosa is köszönetét fejezte ki a képzésben érintettek számára, és kifejtette: az egyetem nem csak a tanulmányok, hanem a közösségépítés tere is; a mostani hallgatók hosszú távon olyan világot építhetnek, ahol a technológia szolgálja az embert.

Prof. Dr. Kollár László, az ELTE Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézetének igazgatója kiemelte: ebben a félévben nyolcvannyolcan folytatnak duális tanulmányokat náluk az elsősöket is beleértve. Amint megtudtuk: most több olyan hallgatót is maguk között üdvözölhetnek, akik elvégezték már az alapszakot és most folytatják tanulmányaikat.

Majthényi László, Vas Vármegyei Önkormányzati Közgyűlés elnöke hangsúlyozta: több mint tíz éve indult el a gépészmérnöki képzés Szombathelyen, elmondható, hogy már hagyománya van. Köszönetet mondott mindazoknak is, akik részt vettek a képzés előkészítésében, kidolgozásában, létrehozásában és megvalósításában; a hallgatóknak, akik a duális képzéssel járó plusz feladatokat vállalják; valamint a cégeknek, akik a piaci és a saját igényeiket szeretnék kielégíteni.

Dr. Telek Miklós, a Vas Vármegyei Kormányhivatal igazgatója felidézte: dr. Puskás Tivadar polgármester munkatársaként kísérhette figyelemmel a duális gépészmérnöki képzés indulását; 2013-ban kötötték azt a szerződést, ami lefektette e sikertörténet alapját. Az országban egyedülálló duális képzés született, amelynek során a hallgatók nem csak a szerződött cég, hanem a többi vállalat technológiáit is megismerik.

Dr. László Győző, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere azzal fordult a hallgatókhoz, hogy jó döntést hoztak: Szombathely élhető város, szocializációs és szórakozási szempontból is. Arra kérte a fiatalokat, hogy a diploma megszerzése és a családalapítás után – bármerre járnak a világban – vigyék Szombathely és a képzés jó hírét.