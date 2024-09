Aligha akad itt bárki, aki ne tudna, ne hallott-olvasott volna a hétvégi, vármegyénket sújtó hatalmas erdőtüzek borzalmairól. Megírtuk, lefényképeztük, hoztunk videókat… akadt itt minden. Bárcsak inkább klassz programokról, koncertekről írhattunk volna! Fesztiválról és izgalmas eseményekről, esetleg sportrendezvényekről és más hasonló cikkeket: ajánlókat vagy beszámolókat. De ez volt a hétvége eseménye, több napon át, és attól tartok, hogy ez jövőbe mutató. A tűz vitt most mindent, mint ahogy korábban az árvíz vagy éppen a tornádó. Pusztító tűz, mint láttuk korábban Kaliforniában, a spanyoloknál vagy a görögöknél, de lehetne sorolni tovább is…

Erdőtüzek, árvizek, tornádók: mindennapjaink új valósága?

Erdőtüzek, katasztrófák… immunitás?

Társlapunk, a Világgazdaság összegyűjtötte a történelem legnagyobb erdőtüzeit. Borzasztó még olvasni is. De azt a luxust már nem engedhetjük meg magunknak, amit eleink még igen, hogy együttérzően, de szépen tovább lapozunk. Itt van, karnyújtásnyira a klímaváltozás, a természeti katasztrófa, akárcsak az infláció, a háború; ne is soroljuk. Persze, mondhatjuk, hogy voltak ezek azelőtt is, csak hát a felgyorsult világ, az informatika és a tömegtájékoztatás „közelebb hozza”. Villámgyorsan, azonnal. Igaz: csakhogy ezt talán meg is fordíthatjuk, és a tükör kíméletlenül vágja az arcunkba: felelősség!

Ember, hogyan fordítottad hasznodra mindezeket? Tudod. Látod. Érted. Mit teszel? Érte, ellene, amiket látsz… Mert látod a jót és a rosszat is. Ne rohangálj zöld zászlóval, ne ragaszd magadat az aszfalthoz, persze… De ha struccként viselkedsz, ha a saját pici világod „úgysem befolyásol semmit”, akkor ez lesz. Mindent lebetonozunk, kikövezünk, vagy jöhet a műfű… Sok percig járatjuk a motort, mert muszáj a klimatizált kocsiba visszaszállni? És persze még WC-re is azzal menni, nem igaz? Táposok vagyunk, tényleg? Másfél tonna alatt nem is kocsi a kocsi, de legalábbis: nem menő. Városban is ilyen kell! Muszáj évente cserélni a gardróbót és az okostelefont? Mindent megvenni, ami fölött ott az „akciós” szó? Hány millió forintnyi értéket cipelsz le egy év alatt a kukába, ember?

Legyintesz, mert nem Csöngén vagy Kenyeriben élsz. Nem a Pinka vagy a Rába partján, és nem Nardán; végképp nem Ukrajnában… Azt hiszed, ugye, hogy nem? Azt hiszed, ugye, hogy te megúszod?

Addig ők is azt hitték.