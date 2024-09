Az útszakaszok erősen leromlott állapotban voltak, nyomvonaluk az idő előrehaladtával helyenként megsüllyedt. Az időszakosan intenzíven lehulló csapadék jelentős károkat okozott a burkolatban.

Perl János, Marton Ferenc és V. Németh Zsolt

Fotó: CSEH GABOR

A megnövekedett jármű- és teherforgalom miatt kátyúzással már csak szakaszosan lehetett megóvni az út minőségét, ezért feltétlenül szükséges volt e szakaszokon a burkolatfelújításra, -szélesítésre. A Táncsics Mihály utcában – az Ezüstplatán Integrált Szociális Intézmény környékén – két forgalomlassító bukkanót is kiépítettek, hogy az ott élők és az Arany János–Táncsics Mihály utcai átjáró biztonságos közlekedését elősegítsék.

A pénteki projektzárón V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: örömteli, amikor egy település vezetői távlatokban gondolkodnak, ugyanakkor két lábbal állnak a földön, és mint ebben az esetben a belterületi utakra is odafigyelnek, ami által élhetőbbé válik a település. Kiemelte a projektben a vármegyei önkormányzat közreműködését. Majd Váci Mihálytól idézett: „Nem elég a célt látni; járható útja kell! Táplánszentkereszt példáján országos kitekintést is adott: a hazai közúthálózat példátlan nagyságrendű fejlesztése valósul meg, ezáltal is erősödtek a vidéki városok, falvak bővültek funkcióik, mozgalmasabb lett kulturális és közösségi életük, nagyobb lett a népességmegtartó erejük.