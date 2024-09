Vasi érték és kincs Sitke. A „vitrin-kiállításon” ezúttal az ő kiállításukat nézhetik meg az arra járók. A köztéri látnivalót ezúttal is Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Vármegyei Igazgatóságának igazgatója nyitotta meg. Örömmel vette számba a sok-sok látni- és kóstolni valót, és gratulált az ide hozott értékekhez. Csatlakozott hozzá Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke is: megnyitójában elmondta, hogy a településnek – túl az épített látnivalókon – az igazi értéke az ott élő emberek, akik azt élettel és tevékenységgel töltik meg.

Fotó: VN/Gombos Kálmán

A 740 lelkes települést Morgós István polgármester mutatta be. Felidézte az évenkénti rock-fesztivált és a Hercseg-hegyi kápolnát, valamint a Felsőbüki-kastélyt és a citerazenekart is, ami mindenkinek eszébe jut a faluról, de ott van a remek szakkör is, ami sok-sok értéket hoz létre folyamatosan. Beszélt a szálláshelyekről, a közeli fürdők vonzásáról, a természet szépségeiről és az értékes termőföldekről is.

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Linka Sándor, a település szülötte mondta el saját Dal Sitkéről című versét, majd a Sitkei Citerazenekar örvendeztette meg a jelenlévőket igényes műsorával. Hallhattuk Patkó Sándor legendáját is: ő volt az a betyár, aki Felsőbüki Nagy Sándort, a település földesurát kirabolta. A szájhagyomány szerint aztán a kastély ablakán kiugrott, és a bozótosban tudott elrejtőzni a betyárok elől. Ott, az életéért imádkozva fogadta meg, hogy ha ezt a rablótámadást élve megússza, akkor a búvóhely helyére kápolnát építtet. Szavát megtartotta, és így készült el az a kápolna, melyért immár 36 éve folyik a augusztus végi rockkoncert.

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Gróf Lászlóné, Erika ismertette az összegyűltekkel a sok-sok kincset. Meg lehetett tekinteni Györgyiné Kőrösmezei Ágnes méhviasz gyertyáinak kiállítását, volt jó néhány ízletes sajtos csemege, valamint gyógynövénytea-kóstoló is, de ki lehetett próbálni Linka Sándor egyedi fajátékait is.



Fotó: VN/Gombos Kálmán