Az elmúlt években jelentős javulás tapasztalható a munkabalesetek számában Vas vármegyében. A Nemzetgazdasági Minisztérium munkavédelmi irányítási főosztályának adatai szerint 2021-ben még 670 munkabalesetet regisztráltak a vármegyében, ebből két halálos és három súlyos volt, addig 2022-ben már 627 eset történt, ez 6,4 százalékos csökkenést jelent.

A halálos és súlyos balesetek száma emelkedett

A halálos balesetek száma háromra emelkedett, a súlyos esetek száma hétre nőtt. Tavaly újabb csökkenést tapasztaltak: 2023-ban már csak 596 munkabalesetet jegyeztek fel Vas vármegyében, ebből három halálos és hat súlyos volt. Ezzel további 4,9 százalékkal csökkent a munkahelyen bekövetkezett balesetek száma.

Összességében sikerült visszaszorítani a baleseteket

A Vas Vármegyei Kormányhivatal foglalkoztatásfelügyeleti és munkavédelmi osztályának is elküldtük kérdéseinket, és úgy tájékoztattak, a hosszú távú tendenciák még biztatóbbak: az elmúlt nyolc évben összességében 35 százalékkal sikerült visszaszorítani a munkabalesetek számát a vármegyében.

A kisebb balesetek is távolmaradással járnak

Hozzátették, a statisztikák szerint a legtöbb baleset esésből, botlásból és csúszásból ered, ezek jellemzően nem súlyosak, de három munkanapot meghaladó távolmaradással járnak. Az ilyen esetek leginkább a több száz vagy akár több ezer dolgozót foglalkoztató, főként feldolgozóipari vállalatoknál fordulnak elő gyakrabban. Mint írják, az munkavédelmi ellenőrzések száma országos viszonylatban is kiemelkedő Vas vármegyében, és az intézkedések következetes végrehajtása is hozzájárul ahhoz, hogy a balesetek száma folyamatosan csökkenjen. Különösen biztató, hogy 2024 első fél évében – június végéig – Vas vármegyében egyetlen halálos, súlyos vagy életveszélyes munkabalesetet sem jegyeztek fel – tudtuk meg a hivatal sajtóosztályától.

Pozitív elmozdulás a munkavédelmi hozzáállásban

Azt is elmondták, pozitív elmozdulást tapasztalnak a munkáltatók munkavédelmi hozzáállásában az utóbbi években, valószínűleg ez is hozzájárulhatott a csökkenéshez. – A kormányhivatal elkötelezett amellett, hogy a vármegyében még tovább csökkenjen a munkabalesetek száma, ezért évről évre egyre több nyílt napot tartunk aktuális munkavédelmi témákban, valamint a munkáltatók munkavédelmi képviselőinek képzéseket is szervezünk – zárták gondolataikat.