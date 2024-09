Szeptember 8-án, vasárnap délután a magyarszecsődi sportpályán fél háromkor kezdődnek a programok. A futballmeccsen a helyiek a HSE Vasalja csapatát fogadják. A megnyitó fél ötkor lesz, öttől pedig a gersekaráti Jump for Fun mutatja kötélugró tudását. Fél hattól Albert Zsuzsanna mesedélutánja következik, amit a tombolasorsolás követ. Hattól a Batyi Fusion zenés előadását lehet megtekinteni, héttől nyolcig pedig a sztárvendégnek, Éder Gabee-nek lehet tapsolni. Nyolctól tízig ismét a Batyi Fusion-é a terep – és persze a szórakozásé. Minden program ingyenes!

Mindeközben végig lehet dodzsemezni, célba lőni, lesz persze körhinta is, mint ahogy ugrálóvár is várja a kicsiket. Étlen-szomjan sem marad senki: lángos és büfé is rendelkezésre áll mindvégig.