„Kb. 1200 méteren volt a hóhatár, én 1350 m-ről indultam a Rablkreuz Hütte parkolójából. Ez a Hochwechsel hegységben van, Waldbach-Mönichwald településnél. Már itt is 10-15 cm-es fantasztikus hó volt és sehol senki” – mesélte. Egy szélvédettebb erdős részen tehenekkel találkozott, de emberekkel sehol. Előbb csak az erdős rész végéig tervezte menni, de aztán tovább merészkedett, ahol már embermagasságú hófúvás is akadt. Itt már fagyott, hó esett, arccal nem lehetett szélirányba fordulni… „Nagy nehezen összehoztam a csúcsfotót a keresztnél, aztán siettem is vissza. Ekkor már felraktam a csúszásgátlót és szerencsésen le is ereszkedtem a hegyről” – mesélte kalandjait.