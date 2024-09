A közös szakköri munka és fazekas foglalkozások 2021 őszén kezdődtek. A nagy siker után nem volt kérdés a folytatás sem. Idén már heti két alkalommal, másfél órás ügyeskedések során hozhatnak létre önálló műveket a gyerekek. „Velük – de nem helyettük” – árulja el filozófiáját a Kresz Mária-díjas népi iparművész. Azaz: segít, megmutat, rávezet, méghozzá játékos formában. De nem csapja be azzal a fiatalokat, hogy elvégzi helyettük a formázás, alkotás tennivalóit.

Fazekas szakkör a református iskola részére

Szerencsére az iskolások utaztatása is megoldott. Ezt már Ferincz Gyuláné igazgatónőtől tudjuk meg. Bajánsenye, valamint Kercaszomor, Velemér és Kerkáskápolna is falubuszokkal segít, így a szülőkre ilyen feladat sem hárul. Az iskola (teljes nevén Bocskai István Református Oktatási Központ (BIROK) Nemesnépi Zakál György Tagintézménye) székhelye Halászteleken van, de a bajánsenyei származású főigazgató, Dr. Papp Kornél (a legendás bajánsenyei tudós-lelkész, Dr. Papp Vilmos fia) is jó szemmel nézi a foglalkozásokat.

Albert Attila (úgy is, mint a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa) saját műhelyében, Magyarszombatfán fogadja az iskolásokat, valós és inspiráló környezetben, ahol nyolc korong várja három csoportban a 22 gyereket. A fazekas küldetésének tekinti hivatásának és a mesterség szeretetének átadását, az őrségi népi hagyományok továbbvitelét. Október végén, az őszi szünetben egy hetes tábort is szervez, ahol játékos, önfeledt napokat, közös alkotásokat és csapatépítést is ígér a résztvevőknek.

