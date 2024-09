Mint azt a Magyar Madártani Egyesület (MME), a fecskementésről szóló részletes cikkében leírta, a madarak három-négy nap éhezést követően tömegesen elpusztulhatnak. Hogy ezt megelőzzük, fontos, hogy a még röpképes madarak számára megnyissuk a garázsainkat és melléképületeinket. Azt tanácsolják, hogy tartós eső idejére, illetve éjszakára be is zárhatjuk a madarakat, a fecskék így melegben tudják átvészelni a rossz időt, így akár egy-két nappal is tovább kibírják. Amint eláll az eső, kiengedhetjük őket vadászni.

Bajban vannak a fecskék: Vasban is segítik a rossz idő miatt legyengült madarakat

Forrás: VN

A napokig tartó hideg, csapadékos időben az éhező madarak úgy csökkentik az energiaveszteséget, hogy szorosan összebújva az eresz alá, épületpárkányra húzódva üldögélnek. Az így gyülekező fecskék számára megpróbálhatunk egy tálkába élő lisztkukacot, valamint apróra vágott marhahús, nedves macskakonzerv, túró-reszelt sajt-főtt tojás keverékéből álló táplálékot kihelyezni. A mozgó lisztkukac miatt felismerik, hogy táplálékot tettünk ki számukra, így megeszik a kihelyezett eledelt – tanácsolja az MME, majd hozzáteszi: ha a kifejlett fecskék már annyira legyengültek, hogy kézzel megfoghatók, akkor őket a lakás melegében, dobozban tartva, kézből etethetjük az időjárás kedvezőbbé válásáig.

Sajnos számos madár kerül legyengült állapotban az utakra, ahol az autósok akaratlanul is elüthetik őket. Ha az úttesten találnánk még életben lévő, gyenge madarat, egy karton dobozban vigyük meleg helyre, és a fent leírtak szerint etessük meg, hogy meg tudjon erősödni - tanácsolják a szakemberek.

Vasban is van segítség

Mind az Állatvédők Vasi Egyesülete, mind a Fekete István Állatvédő Egyesület felajánlotta közösségi oldalán, hogy aki bajba jutott fecskét talál, hozzájuk fordulhat.

A legszakszerűbb segítséget a madarakra specializálódott szakemberek tudják nyújtani a fecskék számára, az Őrségi Nemzeti Park, de különösen a kőszegi Chernel-kert, rajtuk kívül pedig a szombathelyi Noé Állatambulancia fogadja a legyengült madarakat, amiket felerősítenek és a jó idő megérkeztével visszaengednek a szabadba. Az állatambulancián, mint azt az egyik asszisztenstől megtudtuk, reggel óta szinte folyamatosan etetik a fecskéket, több száz adár fordult meg ma is a kezeik között.