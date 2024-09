Miksa Bálint festőművésznek nyílt tárlata Kőszegen a Festetics Palotában, amelyre várják a látogatókat.

Mizsei Zoltán, Stefánich Éva és Miksa Bálint

Fotó: Lipi Gergely/iASK

A kiállításmegnyitón Stefánich Éva, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete szóvivője és kutatója köszöntötte a vendégeket, az alkotásokat Mizsei Zoltán egyházzenész, az intézet kutatója mutatta be a közönségnek. Méltató szavait megosztotta honlapján az intézet. Itt olvashatják:

„A festészet misztériuma valahol ugyanabban rejlik, mint a zenéé. A teremtett világ, vagy máshogyan a kozmosz rendjét megragadni, s visszatükrözni a mi számunkra. Itt és most különösen fontos az a nézőpont, mely szerint a festészet abban áll, hogy visszaadja a fényt, ami által a festmény, maga az anyag fénylik, egyáltalán látszik. A sötétben nincs festmény, a vákuumban nincs zene. Itt és most egy megnyugtató együttállásban lehetünk:

A fehér szín azaz a fehér fény eredője és kitárulkozása, méginkább összegzése az e térben látottaknak. Ahonnan indul, oda tart. A képen a fehér olykor nincs is, csak a kép hiánya mutatja ezt a semmit, ezt a minden színek összegét. A fehér fény egyenlő a zenében a szünettel. A fehér minden. A csönd a semmi. Vagy a minden. A hang a hullám, amely a kozmosz rendjével együtt rezeg. Tudták ezt már a régiek is, erről azt mondták, ez a szférák zenéje. A bolygók pályáit ugyanazok az elemi számarányok írják le, mint a zene hangjait. És ebben a kozmoszban az első teremtett gondolat a fény lett. Legyen világosság! Tiszteletadás a festőknek, minden elsőség az övék ezek szerint. Hozzádünnyög azonnal a zenész: és persze mindez a teremtő szó által lett, vagyis az elsőség a hangé. Abban kiegyezhetünk, hogy egyik sem más, mint rezgés, mint hullám, ami az anyagon átszűrődve ér célt. Itt és most a mi szemünk láttára, fülünk hallatára.

Bálint azt mondja, s remélem le is írta már, hogy az ember végtére is nem más, mint az anyagon az időben folyton folyvást áttörő hullám. Hisz hogyan máshogy lehet, hogy a test építőanyaga hét évenként teljes egészében kicserélődik, s mégis mi vagyunk. Pedig szó szerint nem vagyunk azok, akik voltunk, ugyanakkor ugyanazok vagyunk, bárki megláthatja. Legfeljebb mindig eggyel viharvertebb kiadásban. De akkor mi az ami mégis minket mi magunkká tesz? Ki néz vissza rám a tükörből? Bálint válasza kész: mi vagyunk a hullám. Akik minduntalan áthullámzunk az anyagon.