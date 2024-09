Ahogy korábbi cikkünkben már beszámoltunk az eseményről, Velemben, a Stirling-villában mutatta be a szerző nemrégiben megjelent könyvét, aminek a gondolkodás a témája. Ennek kapcsán kérdezte őt – Dr. Balázsy Péter köszöntője után - Górácz Anikó, az MCC Press kommunikációs vezetője és felelős szerkesztője. A Gondolkodj okosan! – mint megtudtuk – hosszú rákészülés után, de viszonylag hamar készült el. A szerző – aki közgazdász, egyetemi tanár, tanácsadó, mentor – motivációi a könyv írásához sok rossz gondolati irány, vita, téves okfejtések voltak. Még doktori munkáknál is rossz érvelésekkel találkozott: így született meg ez a könyv. Írásakor igyekezett a harsány „amerikai” stílust elkerülni, de kerülte a túlzottan tudományos, „dohos szagú” stílust is, ahogy fogalmazott.

A gondolkodás tanulható?

Igen, fejleszthető, trenírozható! Ezt a tudomány, az agykutatás legfrissebb eredményei is bizonyítják. De ezen túlmenően a tapasztalatai is azt mutatják, hogy ez lehetséges. Leírhatók olyan módszerek és eljárások, amiknek következetes gyakorlásával (a sporthoz hasonlóan) célt érünk. Ami nem más, mint hogy okosabban gondolkodjunk, vagy több helyzetben ezt tegyünk – esetleg gyakrabban szembesülünk (és értjük meg) saját elkövetett hibáinkat. Az említett tapasztalat és gyakorlat sokezer éves, tehát bőven van mire támaszkodnunk.

A gondolkodás és az MI

Itt kapcsolódott mondanivalója az előadás címéhez: „A nem mesterséges intelligencia hatalma”. A mesterséges intelligencia (MI) azon alapul, hogy az emberi gondolkodás algoritmusokra épül, ami fejleszthető – és így fejlődik az MI is. Az attól való félelem, ami sokakban megfigyelhető, szerinte nem alaptalan. Ám megnevezi a veszély forrását is – ami nem más, mint az emberek gondolkodásának stagnálása, fejlesztésének hanyagolása. Ha nem gondolkodunk, ha nem fejlesztjük magunkat, akkor valóban van ok a félelemre!

Radácsi László nagyon fontosnak tartja a gondolkodás folyamatos fejlesztését. Felhívja a figyelmet arra, mennyire sokrétű és sok gyakorlati előfordulása van ennek – és mennyire sok ajándékkal halmoz el bennünket. Jobb kommunikáció, igényesebb önkifejezés, fejlettebb vitakultúra jellemzi a hétköznapokban. Ez utóbbit külön is kiemeli: az ideális oktatás alapja lehetne, a megszokott poroszos technikát felváltandó. Kulturált vitákkal, érvek ütköztetésével sokkal gyakorlatiasabb, értékesebb és hosszabb távon használható tudást szereznénk.