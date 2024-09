A nádasdi képviselő-testület még természetesen a régi, a választások előtti összetételben ült össze. Karvalits Zoltán polgármester tájékoztatása szerint legközelebb szeptember 19-én, a szokásos csütörtöki napon találkoznak a hivatalban a képviselők, amikor is elbúcsúztathatják a testületből kikerülő tagokat. Sőt már az is biztos, hogy október 10-én tartják meg az alakuló ülést – az új képviselőtestülettel. A testület 7 fős, a polgármestert újraválasztották, a hat képviselőből hárman maradnak De előbb nézzük a legutóbbi képviselő-testületi ülést. – Ezúttal három napirendi pontot tárgyaltunk – mondta el érdeklődésünkre Karvalits Zoltán. – Először a Vasivíz Zrt. 15 éves gördülő fejlesztése volt a téma. Lényegében itt egy folyamatban lévő dologról van szó, így aztán egy-két kérdés után elfogadtuk a terveket, ami a víz-, a szennyvízelvezetés, a csatornázás kérdését öleli fel. Megnéztük, hogy milyen anyagi tartalékokkal rendelkezünk mi ebben a témában – mondta Nádasd első embere, aki a további két székhelyhasználati kérelem elbírálásáról tett említést. – Egy nemrégiben újjáalakult szervezet, a Vas Megye Népművészetéért Egyesület lesz a Nádasdi Művelődési Ház címére bejegyezve. Ugyancsak a művelődési ház lehet a központja a Nádasdokért Alapítvány mellett létrehozott egyesületnek is (a Nádasdokért alapítvány a hasonló nevű településeket fogja össze). Mindkét esetben egyhangúlag szavazta meg az engedélyt a képviselő-testület – fogalmazott Karvalits Zoltán. Hozzátette: ezt követően különböző pályázatokról tájékoztatta a megjelenteket, majd döntés született arról, hogy az idősek napját idén is az eredeti időpontjában, azaz október 1-jén tartják majd meg. – Egyeztettük az idősek napjának programjait, illetve áttárgyaltuk a hozzá kapcsolódó feladatokat, esetlegesen felmerülő problémákat. Ez a rendezvény mindig fontos a számunkra, így ezúttal is külön jelentőséget tulajdonítunk neki – zárta szavait Nádasd polgármestere.