Hallani itt-ott, hogy a közösségi média és a digitális kütyük világában mi, emberek meglehetősen eltávolodtunk egymástól. Hogy mindenki magával van elfoglalva, pusztít az önzőség és a kapzsiság, kevesebbet figyelünk a másikra. Most mégis úgy tűnik, ha baj van, továbbra is számíthatunk egymásra. Ezt bizonyítja a példátlan összefogás, ami a csöngei tűzvész kapcsán életre kelt. Csitul a baj, az eső is áldásként érte a térséget. Rengeteg magánszemély, civil szervezet, önkormányzat és cég sietett a bajba jutottak segítségére Csöngén. Volt, aki szendvicset, volt, aki üdítőt tett bele a közösbe, mások szállítással, munkával vagy eszközökkel járultak hozzá a küzdelemhez. Ez bizonyítja: ha kell, még mindig itt vagyunk egymásnak.