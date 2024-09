Halogy közössége méltán lehet büszke templomára, amely most már új pompájában várja az elkövetkező évtizedek híveit. Az alkalomból meghirdetett ünnepi szentmisét dr. Székely János megyéspüspök celebrálta, amelyen részt vett V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő és Kevy Albert, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke is.

Régre tekint vissza a halogyi templom múltja

A templom épülete 1896-ban emelkedett Halogy égboltja alá, és azóta is központi szerepet tölt be a falu életében. Horváth István polgármester beszédében kiemelte, hogy a templom felújítása a helyi közösség közös munkájának és összefogásának eredménye. Külön köszönetet mondott Takács László főtisztelendő plébánosnak, aki több mint negyvenéves szolgálata során mindig figyelmet fordított a templom állapotára és lelkesen gondozta azt. A polgármester hangsúlyozta, hogy a legutóbbi felújítási munkálatok során is a plébános úr gondos felügyelete alatt újult meg az épület, amely most méltó környezetben várja a híveket.