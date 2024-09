Végül a leghosszabb ideig, 16 tanéven át Véghné Busics Hilda igazgatónő vezette az intézményt, aki a fenntartóval, Fazakas Z. Márton csornai apáttal közös szervezőmunkájával számos területen segítette az iskola korszerűvé tételét. A három egykori intézményvezetőből kettő is megtisztelte jelenlétével a jubileumi tanévnyitót. A misét Dr. Székely János püspök mutatta be. Ezt követően Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára mint a gimnázium öregdiákja mondott beszédet és nyitotta meg hivatalosan is a jubileumi tanévet. Zárásként a gimnáziumban felavatták az iskolát újraalapító Dr. Horváth Lóránt Ödön apát tiszteletére állított emléktáblát.

– Sok minden történt az eltelt 30 év alatt. Az első tanévet 107 tanulóval kezdték, azóta a diáklétszám meghaladta a 650- et. Újabb és újabb tagozatok létesültek (angol, német, nyelvi előkészítő, biológia, informatika, katonai, rendészeti, illetve digitális Z osztály), melyek egyszerre igyekeznek megfelelni a mai kor követelményeinek és képviselni a hagyományokat és klasszikus értékeket is – fogalmazott Hancz Gábor Tamás, megbízott igazgató.