Szalafőn is kézműves és termelői portékákkal fogadták az idelátogatókat. A színpadon remek programok váltották egymást, közben helyi ételek és tökmagsajtolás is kínálta magát. Remek móka volt a szalmabála-labirintus, a tökfaragás, korongozás is. A népi játékok és a tárlatvezetés is sokakat csábított, mint ahogy a bölények, az erdei séta vagy Csikasz, a nádifarkas is.