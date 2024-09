Tavaly augusztus végén alakult meg a Répcelaki Települési Értéktár Bizottság, három fővel. Egyik fő feladatuk, hogy összeállítsák a Települési Helyi Értékek Gyűjteményét. Mint azt Boros András elmondta, a lakosság részéről megkeresések, ötletelések voltak a Helyi Értéktárba történő felvételre hivatalosan azonban nem érkezett javaslat. - Azonban a bizottság augusztus 21-i ülésén három értéket is felvett, melyekről úgy gondoljuk, hogy mindenféleképpen szerepelniük kell egy ilyen jellegű értéktárban – tudtuk meg az elnöktől, aki azt is elárulta: az első érték a répcelaki sajtgyártás lett, mellé felvették a répcelaki szénsavgyártást és a répcelaki szifonpatron-gyártást is.

Az indoklásból kiderül: a sajtgyártást Répcelakon a Stauffer család kezdte meg az 1900-as évek elején Radó Gedeon kastélyában kezdte működését, majd 1927-re elkészült új sajtgyáruk 130 alkalmazottnak adott munkát, napi 10.000 liter tejet dolgozott fel. 1911-ben megvásárolták az ömlesztett sajtok készítéshez szükséges licenceket Svájcból, és kezdetét vette a dobozolt sajtok gyártása. A máig népszerű Medve márkát is Staufferék találták ki.

A répcelaki szénsavgyártással kapcsolatban megtudtuk: Répcelak határában 1944-ben találtak jelentős szén-dioxid tartalékot (olaj helyett), a kitermelő és feldolgozó üzem építési munkáit 1954 augusztusában kezdték meg és 1956 júniusában a termelés már meg is indult. Jelenleg az ipari gázok, alkalmazások, berendezések és szolgáltatások vezető szállítójaként a sűrített és cseppfolyósított gázok széles skáláját kínálják számos iparág számára, úgymint acélgyártás, vegyipar, élelmiszeripar és üveggyártás.

A második értékhez kapcsolódik a harmadikként felvett répcelaki szifonpatron-gyártás. Répcelakon a patrontöltés 1960-ban kezdődött meg egy géppel, a termelés pedig egyre csak növekedett a gyárban. A mai, magyar tulajdonú gyárban ma szóda- és habpatronok gyártása folyik.

- A három érték felvételével már elmondható, hogy városunknak hivatalosan is vannak értékei, melyek a jövőben tovább fognak bővülni, hiszen célunk, hogy minél több értéket felkutassunk, bemutassunk és felvegyünk az értéktárba. Legyen az akár természeti vagy kulturális – fogalmazott.