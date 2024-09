Mint arról korábban írtunk: a szombathelyi közgyűlés a HVSE elnökségébe Kovács Elődöt, felügyelőbizottságába Czeglédy Csabát delegálhatja Nemény András javaslata alapján. Korábban hosszan foglalkoztunk azzal, hogy a klub pénzügyi helyzete nem túl rózsás...

HVSE korábban minden évben kapott 40 millió forint önkormányzati támogatást, ez az elmúlt években elmaradt - emlékeztetett Horváth Gábor képviselő (Fidesz-KDNP), hozzátéve mintegy 1000 gyermek sportolását biztosítja az egyesület. Szóvá tette azt is: május 31-éig nem tett eleget a szervezet törvényi kötelezettségének, a tavalyi évre vonatkozó beszámolóját nem nyújtotta be a cégbírósághoz, s azt nem is nem tette nyilvánossá.

A HVSE labdarúgó szakosztálya számára - külön bankszámlára - nyújthat 20 millió forint önkormányzati támogatást a város - tudtuk meg. Mint ahogy az is elhangzott, hogy Csányi Sándorral, az MLSZ elnökével is tárgyal majd Nemény András a Haladás futballklub jövője érdekében. A polgármester kiemelte, szeretnék látni, mi történik a HVSE-n belül, amire a civil szervezetnél nyitottak, mint ahogy arra is, hogy a fociklubot átmentsék külön cégbe.

Türelmet kért a foci szurkolóktól is Nemény András

Nem akarom hamis illúziókba ringatni őket, jelen pillanatban a csapat megmentése a cél

- fogalmazott a polgármester. A szombathelyi közgyűlés külön napirendi pontban tárgyalja csütörtökön a felnőtt férfi labdarúgás helyzetéről szóló előterjesztést. Arról külön számolunk be.

A HVSE-be az elnökségbe azért a kabinetfőnököm lesz delegálva, mert HVSE-elnök volt sok éven keresztül

- ezt is mondta Nemény András, aki szerint így kabinetfőnöke ismeri a szakosztályvezetőket. Cáfolta azt a felvetést, hogy Kovács Előd újra elnök lehet a sportszervezetben.

Horváth Roland a HVSE feb-elnöki székében

Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP) szerint nem igaz, hogy a városvezetésnek nincs rálátása a HVSE működésére, hiszen barátjuk ül a feb elnöki székében

Fotó: Unger Tamás

- Nem igaz, hogy a városvezetésnek nincsen rálátása a HVSE működésére, hiszen a városvezetéshez köthető személy ül a felügyelőbizottság elnöki székében - közölte Illés Károly felszólalásában. Hozzáfűzve, az elmúlt években meg nem adott 40 millió forint városi támogatás látszik, hogy hiányzik az egyesület pénzügyi finanszírozásából. Mint ahogy az az összeg is, amit a sportkomplexum átadásakor ígért a polgármester: az építményadóból befizetett összeget támogatásként átulják a HVSE-nek. Ez sem történt meg - mutatott rá Illés Károly.

Nemény András később úgy pontosította Illés Károly kijelentését: a személyt nem ők delegálták a feb-be, Puskás Tivadar polgármestersége idején kerülhetett abba a pozícióba. Mint ahogy az SZKKA elnökségébe sem ők delegálták.