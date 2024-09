A júniusi árvizeket talán sokan már el is felejtették, akárcsak a nardai tornádót. A falu lakói viszont – akik komoly veszteségeket szenvedtek, hívők és nem hívők egyaránt – nem felejtették el. És gyakran a megoldás sürgős volt; mindenekelőtt a tetők tekintetében. A napokig tartó esőzés miatt ezek javítása, cseréje nem tűrt halasztást. Többen így megoldhatatlannak tűnő kihívás elé néztek: nem állt rendelkezésükre akkora anyagi tartalék, amire hirtelen szükség lett. Milliós tételekről volt szó, hiszen a tetők esetében a toldozás-foltozás nem lehetett megoldás. A teljes faszerkezet és cserepezés pedig igen komoly kiadás: akadt 8 milliós tető is a faluban!

Hívők adományai a tornádó károsultjainak - Forrás: Unger Tamás

Hívők segítettek

Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök kezdeményezésére gyűjtést szerveztek. Az elképzelés az volt, hogy a segítség közvetlenül a károsultakhoz jusson el, közvetítők nélkül. Ez könnyítés volt a családoknak és az önkormányzatnak is. Mivel a károk minden egyes család esetében egészen más jellegűek és mértékűek voltak, a segítséget is differenciáltan képzelték el. És hogy a diszkréció is megmaradjon, mindenki „négyszemközt”, személyre szabottan kapja meg a támogatást. Mindenkinél a legfontosabbat, azaz, a lakóházat tekintették mérvadónak, fontosnak. Tették ezt azért is, mert a lakhatás, az emberek voltak a fő prioritás, másrészt a melléképületek mérete, használati jellege és kora, minősége is erősen eltérő volt mindenkinél. A bennük keletkezett kár végképp…

A gyűjtést a Szombathelyi Egyházmegye, illetve a Karitász szervezte és vitte véghez. Június utolsó vasárnapján (amikor a Péter-fillért is szedték) az egésze egyházmegyében meghirdették ezt a felajánlást minden hívő részére. Azokon segítettek, akik beadtak egy támogatási kérelmet: akiknél a legnagyobb károk keletkeztek. Anyagi károk, elsősorban az említett tetők: más esetekben (pl. veszélyes és egyéb hulladékok elszállítása) az Önkormányzat segített, ingyen.

Az összegyűlt összeg sorsa még kalandos volt egy ideig: nem volt egyértelmű, hogy megadóztatják-e? Aztán utánanéztek, és vörösiszap-katasztrófa által sújtott károsultak megsegítése kapcsán kiderült, hogy nem, nem kell plusz terhet, adózást vállalni.