Kíváncsiak voltunk arra is, hogyan érintik a munkák az érkező betegeket és az egyes szakrendeléseken dolgozókat. Érdeklődésünkre dr. Kovács Lajos, a rendelőintézet orvosigazgatója válaszolt.

A Vasútegészségügyi Nonprofit Kft. Szombathelyi központjában, közismert nevén a MÁV Rendelőben az elmúlt néhány évben jelentős korszerűsítési, felújítási munkálatok zajlottak több mint 600 millió forint értékben. A tavalyi év során két ütemben részben pályázati, részben önerős forrásokból megújult a rendelők jelentős része, a folyosók és a központi lépcsőház. Ezzel párhuzamosan a villamos hálózatot is fejlesztették a modern igényeknek megfelelően. Szinte minden rendelőben megoldódott a klimatizálás is. Bizonyos gépek, eszközök működtetéséhez kialakítottak egy központi szünetmentes tápegység rendszert – mondta el a közelmúltban történt fejlesztésekről dr. Kovács Lajos. A beruházások – amint kiderült – az idén is folytatódnak, azonban már saját források felhasználásával.

– Jelenleg az épület tetőszigetelését javítják, erősítik meg a szakemberek, hogy felkészítsük a tetőt a tervezett napelemrendszer fogadására. Párhuzamosan a pszichiátria festése zajlik. Előkészítés alatt van a főbejárati lépcső megújítása, a hátsó, mozgáskorlátozottak/mentők bejárását szolgáló terület újraburkolása és a csatornahálózat kiváltása ezen a területen. Sajnos ez a felület a korábbi tehergépjármű-forgalom miatt jelentősen sérült – tudtuk meg az igazgatótól, aki hozzáfűzte: az utóbbi felújítási munkák az ősz folyamán biztos, hogy kisebb nehézségeket okoznak majd a rendelő megközelítésében, elérésében. Ezért továbbra is kérik a rendelőintézetben megjelenő páciensek és hozzátartozóik, valamint a dolgozók türelmét, megértését. A Rendelő alapvető működésében a felújítások nem okoznak zavart.

A MÁV Rendelőről legutóbb februárban írtunk, amikor egészségügyi szolgáltatóknál kérdeztünk rá, hogy jellemzően milyen várakozási időkkel kell számolniuk a pácienseknek, és mit tanácsolnak a bejelentkezéssel kapcsolatban.